PlayStation Store: adesso potete personalizzare le Gift Card con artwork e messaggi

Quando si consegna un regalo, anche la presentazione dello stesso è importante. Sony lo sa bene, per cui ha appena introdotto una nuova funzione sul PlayStation Store che permette agli utenti di personalizzare le Gift Card da regalare ai propri amici e parenti.

"Hai acquistato una PlayStation Store Gift Card per qualcuno? Ora puoi creare una Gift Card PlayStation Store personalizzata e regalarla a parenti o amici per condividere l'esperienza PlayStation", si legge sulla pagina dedicata all'iniziativa. Sony assicura che la personalizzazione può avvenire in pochi semplici passaggi, mediante i quali è possibile scegliere la somma da donare, il tema della Gift Card e corredare il tutto con un messaggio su misura.

Tra i temi che vengono mostrati sulla pagina web figurano God of War, FIFA, PlayStation Plus, i simboli di PlayStation, Astro Bot accanto a delle uova di Pasqua, un albero di Natale e dei palloncini di una festa (per ogni necessità in pratica), e persino un artwork con i principali eroi dell'attuale generazione di PlayStation - Aloy, Kratos, Atreus, Ratchet & Clank, Natahn Drake, Chloe Frazer e lo stesso robottino - che potete ammirare nell'anteprima di questa notizia.

Una volta creata, la Gift Card può essere spedita via email sotto forma di Voucher Digitale oppure stampata come PDF, rispondendo a qualsiasi esigenza. Avete già scelto a chi regalarne una? In questi giorni sono attivi i saldi di gennaio sul PlayStation Store, perché non offrire ai vostri cari la possibilità di acquistare dei grandi giochi a prezzo scontato?