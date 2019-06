Playstation Store: vi presentiamo 5 giochi PS4 in offerta a meno di 10 euro!

Sul Playstation Store sono stati resi disponibili diversi sconti e promozioni, che consentono ai videogiocatori di accedere ad alcuni titoli a prezzi interessanti.

In particolare, alcuni giochi per Playstation 4 sono proposti ad un prezzo inferiore ai 10 euro: come da tradizione, abbiamo realizzato tra questi ultimi una piccola selezione di prodotti che offrono un'interessante rapporto qualità/prezzo. Vi presentiamo dunque in video cinque diversi giochi PS4 inclusi nella promozione:

Metal Gear Solid V The Definitive Experience : proposto al prezzo di 7,99€ , il pacchetto include The Phantom Pain, il prologo Ground Zeros e diversi bonus aggiuntivi. Un'occasione sicuramente interessante per recuperare questo episodio della Metal Gear saga.

: proposto al prezzo di , il pacchetto include The Phantom Pain, il prologo Ground Zeros e diversi bonus aggiuntivi. Un'occasione sicuramente interessante per recuperare questo episodio della Metal Gear saga. Castlevania Requiem : disponibile sullo store PS4 al prezzo di 9,99€ , questo bundle include due diversi esponenti della celebre serie Castlevania. Si tratta di Rondo of Blood, esordito nel 1993, e Symphony of the Night, pubblicato per la prima volta nel 1997.

: disponibile sullo store PS4 al prezzo di , questo bundle include due diversi esponenti della celebre serie Castlevania. Si tratta di Rondo of Blood, esordito nel 1993, e Symphony of the Night, pubblicato per la prima volta nel 1997. DMC Devil May Cry Definitive Edition : acquistabile sullo store al prezzo di 9,99€ , questa versione dell'action game include il gioco originale in versione rimasterizzata ed un set di DLC.

: acquistabile sullo store al prezzo di , questa versione dell'action game include il gioco originale in versione rimasterizzata ed un set di DLC. Gravity Rush Remastered : disponibile al prezzo di 9,99€ , rappresenta un'occasione interessante per scoprire il franchise, nato in origine su Playstation Vita.

: disponibile al prezzo di , rappresenta un'occasione interessante per scoprire il franchise, nato in origine su Playstation Vita. Mega Man Legacy Collection 1 & 2: acquistabile al prezzo di 9,99€, questa raccolta offre l'opportunità di recuperare diversi giochi del franchise.

Per ogni dettaglio relativo alle promozioni segnalate, vi lasciamo alla visione del nostro video dedicato: lo potete trovare direttamente in apertura a questa news!



Ne approfittiamo inoltre per segnalarvi anche l'iniziativa di ampliamento della collana Playstation Hits e rammentarvi i nuovi giochi PS4 esorditi nel corso della settimana del 17 giugno.