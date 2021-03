PlayStation Store: presto film e serie TV non saranno più in vendita

Con una nota pubblicata sul PlayStation Blog, Sony Interactive Entertainment avvisa che dal 31 agosto 2021 non permetterà più di acquistare o noleggiare film e serie/programmi TV sul PlayStation Store.

In Sony Interactive Entertainment proviamo a fornire la migliore esperienza di intrattenimento possibile per i fan di PlayStation, e questo significa far evolvere la nostra offerta man mano che cambiano le esigenze dei nostri utenti. Abbiamo assistito a un’enorme crescita del numero di fan PlayStation che utilizzano servizi di intrattenimento in streaming basati sulla formula dell’abbonamento sulle nostre console. Sulla base di questo cambiamento nel comportamento degli utenti abbiamo deciso di non offrire più acquisti e noleggi di film e TV tramite il PlayStation Store a partire dal 31 agosto 2021.

Sony specifica in ogni caso che sarà possibile continuare ad accedere ai contenuti acquistati prima della data indicata, se avete acquistato film o serie TV sul PlayStation Store potrete dunque continuare a riprodurli su PlayStation 4 e PS5, dal 31 agosto non sarà invece possibile acquistare o noleggiare nuovi titoli.

Con questa mossa Sony vuole rendere il PlayStation Blog sempre più in linea con le esigenze della community, una evoluzione per molti scontata se pensiamo alla sempre maggior popolarità di app per lo streaming di film, anime e serie TV, a discapito degli acquisti e dei noleggi digitali.