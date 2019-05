PlayStation Store: ecco la promozione della settimana

Come di consueto, Sony ha svelato la Promozione della Settimana sul PlayStation Store, e ci sono buone notizie per gli appassionati del mondo dei motori e delle corse videoludiche, in particolare per gli smanettoni dei racing arcade.

Il gioco proposto questa settimana è infatti Need for Speed Payback, al prezzo imperdibile di 12.99 euro per quanto riguarda l'edizione "liscia", mentre la Deluxe Edition è acquistabile per 17.99 euro. L'offerta sarà valida, appunto, per sette giorni, ossia avete tempo fino al 6 Giugno per approfittare del prezzo ultra-ridotto.

Per saperne di più sul gioco potete leggere la nostra recensione di Need for Speed Payback, mentre sempre sul nostro sito trovate anche le ultime indiscrezioni sul prossimo Need for Speed, con la celebre serie automobilistica targata Electronic Arts che dovrebbe tornare con un nuovo capitolo nel corso di quest'anno.

Sempre in ambito offerte, sul nostro sito trovate anche le ultime notizie su tutti gli sconti del PlayStation Store attivi in questo momento.

Che ne pensate di questa offerta? Ne approfitterete? State già scaldando i motori?