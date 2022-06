PlayStation Store: la Promozione della Settimana è dedicata ad una saga tostissima

Non solo Doppi Sconti con PlayStation Plus e PlayStation Indies, il negozio digitale di casa Sony ha rinnovato pure la sua Promozione della Settimana: a questo giro il protagonista non è un unico gioco, bensì un'intera saga!

La nuova Promozione della Settimana del PlayStation Store è tutta dedicata alla saga di Dark Souls, tra le più importanti della scorsa generazione di console nonché essenziale per il percorso che ha infine portato i ragazzi di FromSoftware a creare quel capolavoro che risponde al nome di Elden Ring.

Fino alle 00:59 del 16 giugno, tutti gli interessati possono acquistare le versioni PlayStation 4 (retrocompatibili con PS5) di Dark Souls Remastered a 19,99 euro (invece di 39,99 euro), Dark Souls II: Scolar of the First Sin a 4,99 euro (anziché 19,99 euro) e Dark Souls 3 a 12,49 euro (al posto di 49,99 euro). Il terzo capitolo è anche disponibile in Edizione Deluxe a 17,49 euro, mentre coloro che già lo posseggono possono arricchire l'esperienza comprando il Season Pass a 12,49 euro. Potete approfittare delle offerte accedendo al negozio dalla vostra console PlayStation oppure visitando la versione web dello store a questo indirizzo.