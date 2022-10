PlayStation Store, al via le Promozioni di Novembre: tanti giochi PS4 e PS5 in offerta

In attesa dell'annuncio dei giochi gratis con PlayStation Plus di novembre, l'utenza Sony può iniziare ad approfittare dei nuovi sconti proposti da PlayStation Store.

Il negozio digitale di PlayStation 4 e PlayStation 5 si è infatti aggiornato con una nuova selezione di promozioni. Tra i giochi protagonisti delle promozioni, troviamo grandi AAA, come Red Dead Redemption 2, ma anche produzioni più piccole, come Hades, Subnautica e A Way Out. Di seguito, trovate alcuni esempi degli sconti attualmente attivi su PlayStation Store:

Red Dead Redemption II: Ultimate Edition : scontato del 65%, è proposto a 34,99 euro;

: scontato del 65%, è proposto a 34,99 euro; Tiny Tina's Wonderlands : scontato del 40%, è proposto a 41,99 euro;

: scontato del 40%, è proposto a 41,99 euro; The Witcher 3: Wild Hunt - GOTY Edition : scontato dell'80%, è proposto a 9,99 euro;

: scontato dell'80%, è proposto a 9,99 euro; La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra : scontato del 70%, è proposto a 11,99 euro;

: scontato del 70%, è proposto a 11,99 euro; Star Wars Jedi: Fallen Order : scontato dell'85%, è proposto a 7,49 euro;

: scontato dell'85%, è proposto a 7,49 euro; A Way Out : scontato del 75%, è proposto a 7,49 euro;

: scontato del 75%, è proposto a 7,49 euro; Subnautica: Below Zero : scontato del 50%, è proposto a 14,99 euro;

: scontato del 50%, è proposto a 14,99 euro; Subnautica : scontato del 50%, è proposto a 14,99 euro;

: scontato del 50%, è proposto a 14,99 euro; Trek to Yomi : scontato del 30%, è proposto a 13,99 euro;

: scontato del 30%, è proposto a 13,99 euro; Hades : scontato del 30%, è proposto a 17,49 euro;

: scontato del 30%, è proposto a 17,49 euro; Outer Wilds: scontato del 40%, è proposto a 14,99 euro;

I nuovi saldi resteranno attivi su PlayStation Store sino al prossimo 10 novembre 2022.