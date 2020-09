PlayStation Store, ancora promozioni: svelata la nuova Offerta della Settimana

In questi giorni, gli utenti PlayStation 4 hanno a propria disposizione una vasta selezione di promozioni di cui approfittare per acquisti videoludici in formato digitale.

Dopo aver attivato gli interessanti sconti sui migliori giochi della generazione per celebrare l'avvicinarsi del lancio di PlayStation 5, Sony propone un'ulteriore iniziativa sul proprio store. Come d'abitudine, anche questo mercoledì ha infatti visto la presentazione della nuova "Offerta della Settimana". Attiva dal 30 settembre, quest'ultima resterà disponibile sino alle ore 12:59 del prossimo giovedì 8 ottobre.

Per l'occasione, la scelta di Sony è ricaduta su Remnant from the Ashes, sparatutto con elementi action e survival con visuale in terza persona, ambientato in un universo dai tratti post-apocalittici. A seminare il caos nel mondo di gioco è un'entità oscura e antica, proveniente da un'altra dimensione. La sopravvivenza dell'umanità è fortemente minacciata, ma la salvezza potrebbe giungere dalla tecnologia: la scoperta di portali in grado di aprire la via verso altre dimensioni potrebbe infatti consentire di contrastare il pericolo. Attraversando mondi generati in maniera dinamica, il protagonista affronterà avversari e pericolosi Boss, affiancato nella missione da un massimo di altri due giocatori.

Per tutti i dettagli sul titolo sviluppato da Gunfire Games, sulle pagine di Everyeye trovate la ricca recensione di Remnant from the Ashes redatta dal nostro Carmine Capobianco.