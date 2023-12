PlayStation Store, il meglio delle promozioni TGA a meno di 10 euro: ecco cosa comprare

Questa notte si è tenuto quello che è uno degli eventi videoludici più attesi dell'anno: l'8 dicembre è stato il giorno dei The Game Awards 2023 in cui ha trionfato Baldur's Gate 3, il Game Of The Year uscito nell'arco degli ultimi 12 mesi. Però, i TGA sono stati forieri anche di grandi sconti dal PlayStation Store e non solo.

I TGA sono infatti qui con tante offerte sul PlayStation Store, a partire dai titoli più in voga dell'anno (come Final fantasy 16), fino a giochi del calibro di Cyberpunk 2077 e non solo. ma cos'ha da offrire lo store di Sony con un budget pari o inferiore ai 10 euro? La risposta vi sorprenderà, perché è tempo di videogiocare spendendo davvero poco. Qui a seguire trovate un elenco del meglio che è disponibile sul PlayStation Store:

Monster Hunter World passa da 19,99 euro a 9,99 euro, con uno sconto del 50%;

The Witcher 3 Wild Hunt PS5 e PS4 passa da 29,99 euro a 8,99 euro, con uno sconto del 70%;

Doom Eternal Standard Edition passa da 39,99 euro a 9,99 euro, con uno sconto del 75%;

Metro Exodus Gold Edition passa da 39,99 euro a 7,99 euro, con uno sconto dell'80%;

The Elder Scrolls V Skyrim Anniversary Update passa da 19,99 euro a 9,99 euro, con uno sconto del 50%;

Espansione dei Winters PS4 e PS5 di Resident Evil Village passa da 19,99 euro a 9,99 euro, con uno sconto del 50%;

Kit deluxe di Monster Hunter World Iceborne passa da 14,99 euro a 9,74 euro, con uno sconto del 35%;

The Witcher 3 Wild Hunt Blood and Wine passa da 24,99 euro a 9,99 euro, con uno sconto del 60%;

The Witcher 3 Wild Hunt Pass espansioni passa da 24,99 euro a 9,99 euro, con uno sconto del 60%.

I The Game Awards sono giunti al termine, ma voi cosa ne pensate dell'evento presentato da Geoff Keighley? Fateci sapere la vostra opinione rispetto a quanto annunciato dalle software house qui sotto nei commenti.