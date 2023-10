PlayStation Store: pronti a risparmiare? Sconti Halloween e nuova offerta della settimana

Come ogni mercoledì, PlayStation Store si aggiorna con nuovi sconti e offerte speciali: questa settimana prende il via la nuova promozione di Halloween sui migliori giochi PS4 e PS5 e c'è spazio anche per l'offerta della settimana dedicata ad un gioco particolarmente celebre.

PlayStation Store sconti di Halloween

Tanti i giochi in sconto per Halloween su PlayStation Store, con l'horror come tema principale: da segnalare Resident Evil 4 Remake a 49.59 euro, Diablo 4 a 59.99 euro e Days Gone a 15.99 euro. In offerta anche Resident Evil 3 Remake a 9.99 euro, Resident Evil 2 Remake a 9.99 euro e Batman Arkham Knight a 6,99 euro.

Sconti anche per The Callisto Protocol, Little Nightmares 1+2, Monster Hunter Rise, Ghost Trick Detective Fantasma, Ghostbusters Spirit Unleashed, Oxenfree II Lost Signal, Fallout 76, Until Dawn e The Walking Dead The Telltale Definitive Series.

E ancora, sconti su DOOM Eternal, Resident Evil 7 Biohazard, Devil May Cry V Special Edition, Amnesia The Bunker, Outlast II e Hollow Knight Cuore di Vuoto Edition.

Offerta della settimana

La nuova offerta della settimana su PlayStation Store è dedicata ad un gioco sportivo recentissimo, ci riferiamo a NBA 2K24 Edizione Kobe Bryant: la versione PS4 costa 49.49 euro mentre l'edizione PS5 è in sconto a 53,59 euro.