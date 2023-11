PlayStation Store, pronti all'ultima novità? Ora si possono valutare tutti i giochi!

Poco meno di un mese fa, dal mondo PlayStation è giunta una notizia alquanto importante per i videogiocatori: negli USA è stata resa disponibile la funzione di valutazione dei giochi PS5 e PS4 dal PlayStation Store, in modo da garantire ad ogni utente di esprimere la propria opinione sulle avventure digitali che compongono l'ampio parco titoli.

Ebbene, come segnalato tramite post su X dalla pagina ufficiale di Ask PlayStation, da oggi ogni giocatore può votare i giochi dal PlayStation Store. Tale sistema, benché semplice, garantisce a chiunque di poter esprimere il proprio disappunto o il proprio parere positivo attraverso una valutazione che va da una a cinque stelle, contemplando anche valutazioni intermedie (vedasi nella fonte in calce alla notizia, con la valutazione di Baldur's Gate 3 che ammonta a 4,6 stelle).

L'implementazione della feature richiesta giunge nel pieno degli sconti su PlayStation Store che ha già dato il via al Black Friday con moltissime offerte sui migliori giochi PS4 e PS5, ma si tratta di una novità molto importante per incentivare l'utenza ad esprimere i propri pareri sulle avventure videoludiche a cui si è deciso di prendere parte. Come visto già dal mese scorso grazie alle testimonianze di testate giornalistiche internazionali, come nel caso di Push Square, sarà possibile valutare solo i giochi che sono stati acquistati regolarmente e che, dunque, fanno parte della propria libreria digitale. Siete contenti di quanto realizzato da Sony con la nuova feature del PlayStation Store? Ditecelo qui sotto nei commenti.