PlayStation Store di PS Vita: fino a quando sarà possibile pubblicare giochi?

Emergono ulteriori dettagli sulla situazione del PlayStation Store di PlayStation Vita: dopo la conferma che alcuni sviluppatori non sapevano della chiusura dello store PS Vita, ecco fino a quando sarà possibile pubblicare nuovi giochi sulla console portatile di Sony.

Stando ad alcune indagini svolte da IGN, che ha approfondito la questione parlando con alcuni sviluppatori e consultando alcune e-mail inviate da Sony a questi team, sembra che tutti gli autori potranno continuare a pubblicare i loro giochi entro e non oltre il 20 luglio: questo sarà l'ultimissimo giorno in cui sarà possibile mettere a disposizione per il download nuovi titoli prima che lo store chiuda per sempre il successivo 27 agosto. Ciò significa che queste nuove produzioni potranno essere acquistate per solo un mese prima di divenire inaccessibili assieme agli oltre 2000 giochi per PS3, PSP e PS Vita che spariranno dal PlayStation Store.

Per molti autori si tratterà quindi di una vera e propria corsa contro il tempo, mentre altri hanno già deciso di interrompere lo sviluppo delle produzioni in corso poiché impossibilitati a completare i lavori entro le scadenze fissate. Ricordiamo che ovviamente rimane la possibilità di poter di nuovo scaricare i giochi già acquistati, ma da quella data non sarà possibile comprare da zero altri giochi o contenuti scaricabili. Per approfondire ulteriormente ogni dettaglio sulla controversa decisione di Sony potete visualizzare il nostro video speciale sulla chiusura del PlayStation Store su PS3, PSP e PS Vita.