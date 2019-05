PlayStation Store di PS4: Sony lancia le offerte sui Contenuti Aggiuntivi

Dopo aver festeggiato lo storico passaggio dal periodo Heisei all'epoca Reiwa con una serie di Sconti sui giochi PS4 giapponesi, Sony lancia una nuova promozione sui contenuti aggiuntivi di un vasto catalogo di titoli del Monolite Nero.

L'iniziativa è rivolta a tutti gli utenti della console Sony, con sconti fino al 70% su tantissimi DLC e pacchetti ingame aggiuntivi per titoli come The Sims 4, Strange Brigade, Conan Exiles, LEGO Worlds, Titanfall 2, Dragon Age Inquisition e Sniper Elite 4.

Nella lista, consultabile sulla propria console PS4 o tramite browser sulle pagine del PlayStation Store ufficiale, comprende anche la splendida espansione The Following di Dying Light, il Season Pass di The Escapists 2, i Pack Kombattenti i Mortal Kombat X, il pacchetto Bruce Lee di EA Sports UFC 3 e i Premium Pass di Battlefield 1, Battlefield Hardline e Star Wars Battlefront, oltre ai kit di potenziamenti di Battlefield 4 e l'intera serie di mappe di The Huner Call of the Wild.

Gli Sconti sui Contenuti Aggiuntivi del PlayStation Store saranno attivi fino alle ore 12:59 italiane di domenica 16 maggio. Su queste pagine trovate infinte un breve riassunto delle promozioni collegate agli Sconti A Tutto Giappone e sull'ormai consueta iniziativa di Sony con i saldi sui Giochi a meno di 5 e 15 euro.