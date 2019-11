PlayStation Store: pubblicato un avatar dal prezzo poco inferiore ai 100 dollari

Nel corso delle ultime ore sono in tantissimi ad aver notato che con l'ultimo aggiornamento del PlayStation Store è stato messo in vendita anche un particolare avatar dal costo incredibilmente alto.

L'immagine per la personalizzazione del proprio profilo è legata al titolo chiamato State of Anarchy: Master of Mayhem, un gioco indie pubblicato più di un anno fa. Per fare vostro questo avatar, che ritrae il volto di un principe orientale tutto d'oro ed è attualmente disponibile solo sullo store americano, dovrete sborsare ben 99,99 dollari. Dal momento che tutti gli oggetti di questa tipologia che si trovano sul negozio digitale Sony vengono venduti ad una manciata di euro o addirittura regalati, si tratta chiaramente di un caso anomalo.

Purtroppo non ci è dato sapere se si tratti di un semplice errore di battitura oppure se l'avatar sia volutamente tanto costoso. Siamo però sicuri che nelle prossime ore il colosso nipponico farà chiarezza sulla situazione, visto che sono in tantissimi a discutere dell'argomento.

Cogliamo inoltre l'occasione per ricordarvi che oltre agli avatar gratuiti di God of War, sul PlayStation Store potete ottenere senza costi aggiuntivi anche le icone di Fortnite Battaglia Reale.