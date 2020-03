PlayStation Store: ecco quando inizieranno i Saldi di Primavera secondo un insider

In un periodo ricco di uscite come quella di Resident Evil 3 Remake e quella di Final Fantasy 7 Remake, sembra che Sony sia pronta ad una nuova ondata di offerte grazie ai Saldi di Primavera del PlayStation Store.

Stando infatti all'ultimo post Twitter di Tidux, noto insider del mondo PlayStation, Sony si sta preparando a lanciare una nuova serie di promozioni riguardanti le versioni digitali dei giochi PS4 a partire dal prossimo mercoledì 1 aprile 2020. Non si hanno purtroppo informazioni precise su quelli che saranno i principali titoli coinvolti negli sconti stagionali, ma siamo sicuri che più di un'esclusiva PlayStation rientrerà nella cerchia di giochi venduti ad un prezzo scontato e non è da escludere che gli abbonati al servizio PlayStation Plus possano godere di ulteriori tagli di prezzo.

In attesa che Sony apra ufficialmente la pagina ufficiale dei Saldi di Primavera sul PlayStation Store, vi consigliamo una serie di giochi PlayStation 4 venduti a meno di 20 euro, ottimi per ingannare il tempo in questo periodo di quarantena. Vi ricordiamo anche che è Control la nuova Offerta della Settimana sul PlayStation Store e ancora per poche ore sarà possibile acquistare il titolo Remedy con uno sconto del 60%.