PlayStation Store: Rage 2 e Dishonored 2 tra gli sconti di Halloween di Bethesda

Pochi giorni fa sono partiti gli Sconti di Halloween su PlayStation Store. Tra i numerosi titoli in offerta, ci sono anche quelli di Bethesda.

Quest'oggi il publisher del Maryland ci ha ricordato attraverso le sue pagine social che in occasione della festività più spaventosa dell'anno è possibile trovare sul PlayStation Store gran parte del suo catalogo in sconto. Spiccano, innanzitutto, le offerte sui giochi di più recente pubblicazione: Wolfenstein Youngblood, sparatutto cooperativo con protagoniste le figlie di Blazko, è in offerta a 19,99 euro (invece di 39,99 euro), mentre il folle FPS oper world RAGE 2 è proposto a 29,99 euro (anziché 69,99 euro).

Impossibile non segnalare, inoltre, gli importanti sconti sui giochi della serie Dishonored: il secondo capitolo è venduto a 9,99 euro, mentre Dishonored: Definitive Edition e La Morte dell'Esterno sono offerti a 8,99 euro l'uno. Potreste inoltre approfittare del recente rinvio di DOOM Eternal acquistando DOOM del 2016 a soli 5,99 euro: un prezzo davvero basso per uno dei miglior FPS degli ultimi anni. Il suo congenere Wolfenstein 2: The New Colossus è in sconto a 19,99 euro, mentre Fallout 76 - che ha visto l'espansione Wastelanders slittare al 2020 - a 23,99 euro. Per la lista completa dei giochi in offerta vi rimandiamo al PlayStation Store.