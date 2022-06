PlayStation Store: Ratchet & Clank, Uncharted e Ghostwire Tokyo tra gli sconti del weekend

Non solo le offerte di metà anno su PlayStation Store, il negozio digitale di PlayStation ospita da oggi anche le offerte del weekend, valide per tutto il fine settimana su una selezione di giochi PS4 e PS5, tra cui grandi blockbuster ed esclusive Sony.

Qualche nome? GTA V Premium Edition a 14.69 euro, Red Dead Redemption 2 a 23.99 euo, It Takes Two a 15.99 euro, WWE 2K22 a 52.49 euro, Ratchet & Clank Rift Apart a 49.59 euro, Uncharted L'Eredità dei Ladri a 29.99 euro, Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition a 38.99 euro e Hitman 3 Standard Edition a 31,49 euro.

E ancora, Tony Hawk's Pro Skater 1+2 a 22.49 euro, Crysis Remastered Trilogy a 32.99 euro, Ghostwire Tokyo a 34.99 euro, Mafia Trilogy a 26.99 euro, Kena Bridge of Spirits a 32.49 euro e Borderlands 3 a 13.99 euro. The Outer Worlds costa 17.99 euro, MLB The Show 22 è in promozione a 49.49 euro mentre Rainbow Six Extraction costa 24.99 euro.

Si continua con Sonic Colours a 23.99 euro, Chorus a 19.99 euro, DiRT 5 a 19.59 euro, DOOM Slayers Collection a 14.99 euro, Mafia Definitive Edition a 15.99 euro, Bersek and the Band of the Hawk a 23.99 euro e Assetto Corsa Competizione a 15,99 euro.