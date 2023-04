PlayStation Store, alla ricerca di nuove avventure? Spider-Man, Cyberpunk e tante offerte

Su PlayStation Store ci sono un sacco di giochi in sconto a meno di cinque euro e la piattaforma digitale proprietaria di Sony continua ad arricchirsi con tante nuove offerte per i propri utenti. Siete stanchi delle solite avventure? Per voi, PlayStation mette a disposizione tante offerte su alcune delle principali IP esclusive e non solo.

Tra rombi di motore con Gran Turismo 7 e le cacce al crimine con Marvel's Spider-Man Miles Morales, andati in saldo in occasione dei nuovi sconti di primavera per tanti giochi PS5 e PS4 sul PlayStation Store, tra i nomi in lista figurano quelli delle più recenti e importanti produzioni videoludiche dell'intero mercato. Proprio per questo, qui di seguito vi elenchiamo le principali offerte:

Call of Duty Modern Warfare 2 Bundle cross-gen passa da 79,98 a 51,98;

EA Sports FIFA 23 Ultimate Edition per PS4 e PS5 passa da 99,99 euro a 39,99 euro;

Dead Space Remake passa da 79,99 euro a 63,99 euro;

Gran Turismo 7 per PS4 passa da 69,99 euro a 49,99 euro;

Invece, Gran Turismo 7 per PS4 e Ps5 passa da 79,99 euro a 59,99 euro;

Gran Turismo 7 25th Anniversary Edition passa da 99,99 euro a 79,99 euro;

Marvel's Spider-man Miles Morales Ultimate Edition passa da 79,99 euro a 49,59 euro;

Cyberpunk 2077 passa da 49,99 euro a 24,99 euro;

Gotham Knight Deluxe Edition passa da 94,99 euro a 37,99 euro;

The Callisto Protocol passa da 59,99 euro a 35,99 euro per la sua versione PS4. Invece, la versione PS5 passa da 69,99 euro a 41,99 euro;

The Witcher 3 Wild Hunt Complete Edition passa da 49,99 euro a 24,99 euro;

Dying Light 2 Stay Human PS4 e PS5 passa da 69,99 euro a 34,99 euro;

Far Cry 6 Gold Edition PS4 e PS5 passa da 99,99 euro a 24,99 euro;

Le offerte non sono di certo terminate qui: tra le numerose esperienze che lo store mette a disposizione ad un prezzo d'acquisto ridotto, troviamo infatti The Last of Us Parte 2, Riders Republic, Cult of the Lamb e molto altro.