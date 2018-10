PlayStation Store: ricevete 10 euro per ogni pre-order di questi tre giochi

Sony ha deciso di lanciare una nuova ed interessante offerta per i suoi clienti da sfruttare sul PlayStation Store, il marketplace digitale della compagnia nipponica.

La promozione è legata ai pre-order di tre dei più attesi titoli per la fine di quest'anno, ovvero: Fallout 76, Just Cause 4 e Battlefield V. Potete acquistare i giochi nelle edizioni standard o nelle rispettive edizioni speciali, e ognuno dei pre-order che deciderete di effettuare vi garantirà il rimborso di dieci euro che verranno aggiunti al vostro portafogli il giorno del lancio dei titoli (naturalmente, il pre-order dovrà risultare attivo fino a quel giorno). Potete procedere all'acquisto seguendo questo collegamento.

Sicuramente si tratta di una ghiotta occasione, specialmente se già eravate interessati ad acquistare questi tre titoli. Approfitterete di questa nuova offerta di Sony? Vi ricordiamo che Fallout 76, Just Cause 4 e Battlefield V, tutti attesi su PC, PlayStation 4 e PC, usciranno rispettivamente il 14 novembre, il 20 novembre ed il 4 dicembre.