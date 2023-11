PlayStation Store fa rima con Black Friday: ecco i giochi a meno di 5 euro da comprare ora

L'attesa si è fatta sentire, ma possiamo dire senza alcun dubbio che è stata più che ripagata: sul PlayStation Store sono arrivate le offerte del Black Friday con tanti giochi scontatissimi da comprare per l'occasione dei saldi a cui è impossibile dire no. Ma quali grande avventure può offrire il Black Friday su PlayStation Store a meno di 5 euro?

Tra le promozioni attive per il PlayStation Plus da 12 mesi in sconto per il Black Friday e molto altro, la piattaforma digitale di Sony è un ricettacolo di titoli a prezzo ridotto a cui è impossibile sfuggire: da Batman Arkham Knight a 4,99 euro a Rayman Legends a 3,99 euro, le pagine di PlayStation sono invase da riduzioni di prezzi di listino dei giochi incredibili!

Ecco, allora, il meglio da recuperare su PlayStation Store per chi ha poco da spendere per il Black Friday:

Di giochi da elencare nella lista del meglio di PS Store a meno di 5 euro ve ne sarebbero molti altri, ma per maggiori approfondimenti vi invitiamo a recuperare la lista completa disponibile presso il sito ufficiale.

