PlayStation Store, ci risiamo: centinaia di show TV verranno tolti a chi li ha acquistati

Quando nel 2021 ha interrotto la vendita di film e serie TV sul PlayStation Store, Sony ha assicurato a tutti i suoi clienti che da lì in avanti avrebbero continuato ad avere accesso ai contenuti che avevano già acquistato. Il rinnovo delle licenze, in ogni caso, può essere molto problematico e le cose non sono andate propriamente così...

Come si legge nel comunicato ufficiale reperibile a questo indirizzo, a partire dal 31 dicembre 2023 il PlayStation Store rimuoverà centinaia e centinaia di show TV appartenenti al listino di Warner Bros. Discovery impedendo la loro visione a tutti coloro che li hanno acquistati in passato. Detto in altre parole, dall'anno prossimo i clienti non potranno più vedere dei contenuti per i quali hanno regolarmente pagato. Sono incluse intere serie come Cake Boss, Deadliest Catch, Finding Bigfoot, Man vs. Wild, MythBusters, Naked and Afraid, Say Yes to the Dress, Shark Week e Sister Wives - trovate la lista completa al link soprariportato.

Nel comunicato ufficiale, Sony ha parlato di un mancato accordo sulle licenze senza tuttavia chiarirne i motivi. Secondo Forbes, la colpa sarebbe di Warner Bros., che a seguito del corposo rebranding che ha portato alla fusione di Discovery e HBO Max nella nuova entità nota come Max avrebbe deciso di rimuovere i contenuti televisivi finiti dalle altre piattaforme, al fine di risparmiare sulle tasse e ottenere agevolazioni fiscali.

Non abbiamo conferma di quanto ipotizzato da Forbes, ma abbiamo la certezza che a rimetterci sono gli utenti del PlayStation Store. Gli stessi che hanno già subito un disservizio del genere nell'agosto del 2022, quando hanno visto sparire i contenuti di StudioCanal che avevano regolarmente acquistato.