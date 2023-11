PlayStation Store, risparmiate per la fine dell'anno: ecco i migliori giochi a meno di 10€

PlayStation Store ha dato il via alle offerte di fine anno con migliaia di giochi PS4 e PS5 in sconto. Si avvicina la fine di un 2023 videoludicamente rovente e ricco di esperienza di elevata qualità, ma sopraggiunge il momento di abbracciare il nuovo anno. Intanto, però, si pensa al gaming in grande stile e a pieno risparmio con le ultime offerte.

Dopo l'ultima chiamata per il Black Friday con i migliori giochi su PlayStation Store sotto i 20 euro, è giunta l'ora di scoprire quali giochi comprare PlayStation Store a meno di 10 euro. Da The Last of Us Remastered, Mortal Kombat 11, Ride 4 ad alcune iterazioni della saga di Resident Evil, il piatto forte dei saldi PlayStation è qui ed è tutto da scoprire. Allora, quali sono i titoli irrinunciabili per la fine di novembre? Tenetevi forte, perché è il momento di fare sul serio.

The Forest passa da 16,99 euro a 5,94 euro, con uno sconto del 65%;

The Last of Us Remastered passa da 19,99 euro a 9,99 euro, con uno sconto del 55%;

Mortal Kombat 11 passa da 49,99 euro a 9,99 euro, con uno sconto dell'80%;

Ride 4 PS5 passa da 49,99 euro a 9,99 euro, con uno sconto dell'80%;

Ride 4 PS4 passa da 49,99 euro a 9,99 euro, con uno sconto dell'80%;

Resident Evil 2 Remake passa da 39,99 euro a 9,99 euro, con uno sconto del 75%;

Resident Evil 3 Remake passa da 39,99 euro a 9,99 euro, con uno sconto del 75%;

Mortal Kombat X passa da 19,99 euro a 6,99 euro, con uno sconto del 65%;

Little Nightmares II PS4 & PS5 passa da 29,99 euro a 9,89 euro, con uno sconto del 67%;

MotoGP 22 PS4 & PS5 passa da 49,99 euro a 9,99 euro, con uno sconto dell'80%;

WRC 10 FIA World Rally Championship passa da 49,99 euro a 9,99 euro, con uno sconto dell'80%;

Ratchet & Clank passa da 19,99 euro a 9,99 euro, con uno sconto del 50%;

The Dark Pictures Anthology House of Ashes PS4 & PS5 passa da 29,99 euro a 9,89 euro, con uno sconto del 67%;

For Honor Marching Fire Edition passa da 49,99 euro a 9,99 euro, con uno sconto dell'80%;

Overcooked! 2 passa da 24,99 euro a 6,24 euro, con uno sconto del 75%;

Mafia III Definitive Edition passa da 29,99 euro a 9,89 euro, con uno sconto del 67%.

Le occasioni per risparmiare sul PlayStation Store con giochi a meno di 10 euro sono davvero tante, ed in questo caso l'avvicinamento alla fine dell'anno non porta con sé alcuna conclusione dei saldi.