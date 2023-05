PlayStation Store a tutto risparmio con le nuove offerte del weekend

Il PlayStation Store ospita le nuove offerte del weekend con tanti sconti sui giochi per PS4 e PS5. Questo fine settimana il focus è sui videogiochi di Star Wars, in occasione dello Star Wars Day del 4 maggio.

Sono numerosi i giochi di Star Wars in sconto, ad esempio LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker costa 23.99 euro mentre la Deluxe Edition ha un prezzo di 27.99 euro, questa versione include oltre al gioco completo anche Obi-Wan Kenobi classico e un bundle di personaggi aggiuntivi. Il pacchetto Raccolta Personaggi costa invece 9.99 euro, stesso prezzo per Star Wars Battlefront 2 Celebration Edition e vi segnaliamo anche Star Wars Squadrons a soli 5,99 euro.

Star Wars Battlefront Edizione Definitiva costa 6.99 euro, Star Wars Jedi Knight Jedi Academy è in vendita a 11.99 euro, Star Wars Republic Commando costa 7.49 euro e Vader Immortal A Star Wars VR Series è in sconto a 13,49 euro. E ancora, Star Wars Bounty Hunter a 4.99 euro, Super Star Wars a 4.99 euro e lo Star Wars Heritage Pack a 19.99 euro, con una selezione di ben quattro giochi classici inclusi.

In sconto anche vari pacchetti di personaggi per LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker, in offerta a 1.97 euro l'uno.