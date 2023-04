Su PlayStation Store ci sono un sacco di giochi in sconto a meno di 5 euro

Continuano i saldi di Primavera su PlayStation Store e per l'occasione vi segnaliamo una selezione di giochi in sconto a meno di cinque euro, un prezzo alla portata di tutte le tasche, che vi permetterà di acquistare giochi indie, AA e AAA più o meno recenti ad un prezzo piccolo piccolo.

Qualche esempio? Ark Survival Evolved e Dragon Ball Xenoverse 2 costano 4.99 euro l'uno mentre 7 Days to Die costa 3.49 euro, Hello Neighbor costa 4.49 euro, UNO è in sconto a 3.99 euro e vi segnaliamo anche Plants vs Zombies La Battaglia di Neighborville a 4.49 euro.

Sniper Elite V2 Remastered costa 3.49 euro, super prezzo anche per Dishonored Definitive Edition a 4.99 euro, Quake a 3.99 euro e Mirror's Edge Catalyst a 4,99 euro. Horizon Chase Turbo costa 3.99 euro, Plants vs Zombies Garden Warfare costa 4.99 euro mentre Tales of Zestiria costa ancora meno, solo 2.99 euro.

A soli 4.99 euro possiamo comprare anche Yakuza Kiwami 2 mentre Titanfall 2 costa ancora meno, solo 4,49 euro. Yakuza Kiwami costa 4.99 euro, mentre Bud Spencer & Terence Hill Slaps and Beans è in sconto a 3.59 euro, in chiusura vi segnaliamo Worms Rumble a 1,49 euro e One Piece Unlimited World Red Deluxe Edition a 3,99 euro.