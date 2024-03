PlayStation Store, al via i Saldi Divertimento Continuo: anche Suicide Squad in sconto

Evidentemente non paghi dei saldi Mega Marzo indetti la scorsa settimana, i curatori del PlayStation Store hanno dato il via anche alla promozione Divertimento Continuo, alla quale va ad aggiungersi anche la consueta Promo della Settimana. Scopriamo assieme tutti i dettagli!

Saldi Divertimento Continuo sul PlayStation Store

Raggiungibile comodamente dalla sezione Promozioni del PlayStation Store, la nuova iniziativa promozionale Divertimento Continuo propone sconti fino al 75% su videogiochi, edizioni speciali, raccolte, DLC ed espansioni. Tra gli esempi meritevoli segnaliamo Horizon Forbidden West a 49,69 euro, l'espansione Horizon Forbidden West: Burning Shores a 12,99 euro, Atomic Heart a 41,99 euro, Uncharted: Raccolta L'Eredità dei Ladri a 19,99 euro, Marvel's Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition a 49,59 euro, Diablo Prime Evil Collection a 19,79 euro, A Plague Tale Bundle a 39,99 euro, Crash Bandicoot N.Sane Trilogy a 15,99 euro, The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me a 15,99 euro e Dying Light Enhanced Edition a 8,99 euro, ma ce ne sono anche molti, moltissimi altri.

Gli sconti Divertimento Continuo proseguiranno fino alle 00:59 del 21 marzo, dunque avete un bel po' di giorni per scegliere cosa acquistare. Già che ci siamo, vi ricordiamo che la promozione Mega Marzo scade invece una settimana prima, più precisamente alle 00:59 del 14 marzo.

Promo della Settimana - Suicide Squade Kill the Justice League Deluxe Edition

Puntuale come ogni mercoledì ha preso il via anche la nuova Promo della Settimana. Questa volta è dedicata a Suicide Squad: Kill The Justice League - Edizione Deluxe Digitale, acquistabile per un periodo limitato a 65,99 euro in luogo dei canonici 109,99 euro. Al suo interno trovano posto, oltre al gioco base per PS5, anche i Costumi della Justice League, 3 Armi note di Maschera Nera, i Pupazzetti d'oro della Squad per le armi, un gettone del Pass Battaglia e le Variazioni Colore Senza Ombra.

Grazie a questa promozione, disponibile fino alle 00:59 di giovedì 14 marzo, la versione Deluxe di Suicide Squad: Kill the Justice League costa meno dell'edizione base, che ricordiamo essere prezzata a 79,99 euro. Sta a voi decidere se dargli una chance o meno, considerando che nelle prossime settimane comincerà la Stagione 1 e arriverà Joker in formato giocabile.