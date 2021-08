PlayStation Store Saldi Estivi: aggiunti nuovi giochi in offerta, anche per PS5

A due settimane dall'inizio dei Saldi Estivi del PlayStation Store, cominciati lo scorso 21 luglio, Sony ha ben pensato di dare una rinfrescata alla promozione aggiungendo tanti nuovi giochi a prezzo scontato, tra i quali spiccano anche alcuni recenti titoli per PlayStation 5.

Non possiamo non cominciare segnalandovi il taglio di prezzo apportato a Final Fantasy 7 Remake Intergrade per PS5, versione riveduta ed espansa del remake che nell'ambito dei Saldi Estivi viene proposta a 56,79 euro anziché 79,99 euro. Taglio di prezzo anche per il recente Guilty Gear Strive per PS4 e PS5, offerto a 47,99 euro invece di 59,99 euro. Ci sono poi Watch Dogs Legion a 30,09 euro, Assassin's Creed Valhalla a 39,89 euro, Nioh Collection a 59,99 euro e Hood Outlaws & Legends a 22,49 euro, tutti nella doppia versione per PlayStation 4 e PS5. Anche MLB The Show 2021 è scontato: l'edizione PS4 costa 40,19 euro, mentre la versione next-gen per PlayStation 5 è scontata a 49,69 euro.

Per PlayStation 4 segnaliamo The Last of Us Part 2 a 29,99 euro (su PS5 gira a 60fps grazie ad una patch), Persona 5 Royal a 26,99 euro, What Remains of Edith Finch a 5,99 euro, Bastion a 3,74 euro e Pyre a 6,99 euro. Potete consultare la selezione completa dei Saldi Estivi del PlayStation Store dirigendovi a questo indirizzo. La promozione sarà attiva fino al 19 agosto.