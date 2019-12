PlayStation Store: al via i Saldi di Gennaio con sconti fino al 70% sui giochi PS4

Sony ha appena dato il via ai saldi di gennaio 2020 sul PlayStation Store ed è da oggi possibile procedere all'acquisto di numerosi titoli in versione digitale in forte sconto.

Ecco di seguito alcuni dei giochi presenti tra quelli in offerta:

FIFA 20 a 34,99 euro

Call of Duty Modern Warfare - Standard Edition a 46,19 euro

Need For Speed Heat a 44,99 euro

Star Wars Jedi Fallen Order Deluxe Edition a 54,99 euro

Death Stranding a 49,99 euro

Marvel's Spider-Man a 19,99 euro

Grand Theft Auto V Online Premium Online Edition a 14,99 euro

Red Dead Redemption 2 Ultimate Edition a 34,99 euro

Borderlands 3 a 39,99 euro

Days Gone a 29,99 euro

Tekken 7 a 9,99 euro

Resident Evil 2 Remake a 19,99 euro

The Outer Worlds a 44,99 euro

Assassin's Creed Odyssey Deluxe Edition a 26,99 euro

Fortnite Salva il Mondo - Standard Edition a 19,99 euro

Tom Clancy's Rainbow Six Siege Deluxe Edition a 8,99 euro

Tom Clancy's Rainbow Six Siege Pass Anno 4 a 17,99 euro

Kingdom Hearts III a 23,09 euro

Sekiro: Shadows Die Twice a 45,49 euro

Mortal Kombat 11 a 27,99 euro

Crash Bandicoot N.Sane Trilogy a 19,99 euro

Dark Souls 3 a 9,99 euro

Medievil Remastered a 19,99 euro

Metro Exodus a 27,99 euro

Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint a 29,99 euro

Bundle Crash N.Sane Trilogy + Crash Team Racing Nitro Fueled + Spyro Reignited Trilogy a 59,99 euro

Star Wars Battlefront II a 14,99 euro

Va precisato che queste sono solo alcune delle offerte attualmente online, le quali saranno valide fino al prossimo 18 gennaio 2020. Potete dare un'occhiata all'elenco completo dei giochi in promozione direttamente sul sito ufficiale dello store Sony.

