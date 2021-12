PlayStation Store: al via i saldi di gennaio con sconti fino al 75% sui giochi PS4 e PS5

Come promesso, Sony ha lanciato oggi i saldi di gennaio del PlayStation Store, sono letteralmente centinaia i giochi per PS5, PS4 e PSVR in offerta, in vendita a prezzi ridotti fino al 75%. Ecco le occasioni da non lasciarsi sfuggire!

Da segnalare FIFA 22 per PS4 a 34.99 euro, NBA 2K22 per PS4 a 29.39 euro, Kena Bridge of Spirits a 29.99 euro, Guardiani della Galassia a 45.49 euro, GTA V Premium Edition a 14.69 euro, It Takes Two a 19.99 euro, Call of Duty Vanguard a 45.49 euro e Ghost of Tsushima Director's Cut a 59.99 euro.

Si continua con Red Dead Redemption 2 a 23.99 euro, Back 4 Blood a 41.99 euro, Insurgency Sandstorm a 29.99 euro, Need for Speed Heat Deluxe Edition a 15.99 euro, The Witcher 3 Wild Hunt Game of the Year Edition a 9.99 euro, Marvel's Spider-Man Miles Morales Ultimate Edition a 59.99 euro, Madden NFL 22 a 39.99 euro e ancora MLB The Show 22 a 29.99 euro, Scarlet Nexus a 38.49 euro, Final Fantasy VII Remake Intergrade a 44.79 euro e Star Wars Jedi Fallen order a 17.49 euro.

Concludiamo con Diablo Prime Evil Collection a 38.99 euro, Just Dance 2022 a 29.99 euro, Crash Bandicoot N. Sane Trilogy a 19.99 euro e Jump Force a 6,99 euro.