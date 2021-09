PlayStation Store, saldi sui giochi PS4, PS5: disponibile la nuova Offerta della Settimana

Con la nuova ondata di sconti su PlayStation Store, sono moltissimi i giochi PlayStation 4 e PlayStation 5 attualmente in promozione nel catalogo del negozio digitale Sony.

Oltre alle tradizionali promozioni, arriva anche l'annuncio della nuova Offerta della Settimana, che vede come protagonista assoluto Call of Duty: Black Ops Cold War. Lo shooter di casa Activision è infatti disponibile a prezzo scontato in tutte le sue versioni, sia nell'edizione PlayStation 4 sia nell'edizione PlayStation 5. Di seguito, vi riportiamo tutti i dettagli sugli sconti attivati da PS Store:

Call of Duty: Black Ops - Cold War Standard Edition PS4 : disponibile a 34,99 euro, con uno sconto del 50%;

: disponibile a 34,99 euro, con uno sconto del 50%; Call of Duty: Black Ops - Cold War Bundle Cross-Gen PS4 & PS5 : disponibile a 37,49 euro, con uno sconto del 50%;

: disponibile a 37,49 euro, con uno sconto del 50%; Call of Duty: Black Ops - Cold War Ultimate Edition PS4 & PS5: disponibile a 59,99 euro, con uno sconto del 40%;

Lo shooter, lo ricordiamo, è esordito nel corso dell'autunno del 2020, con una campagna principale pronta a condurre i giocatori alla scoperta delle atmosfere della Guerra Fredda. Arricchito dal consueto comparto multiplayer, COD: Black Ops - Cold War è stato accolto in maniera molto positiva sia dal pubblico sia dalla critica videoludica.Presto, i fan della serie Activision potranno testare il prossimo capitolo: ve ne abbiamo parlato sulle pagine di Everyeye in un ricco provato di COD: Vanguard su PS5