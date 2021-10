PlayStation Store: al via i saldi di Halloween sui giochi horror per PS4 e PS5

Il PlayStation Store italiano non si è ancora aggiornato (lo farà tra le 12:00 e le 13:00) ma dal forum di ResetERA apprendiamo l'arrivo degli sconti di Halloween, al via oggi in Europa e negli Stati Uniti, con decine di giochi horror in offerta con sconti che arrivano fino al 70%.

I prezzi per l'Italia non sono ancora disponibili ma tra i giochi in offerta segnaliamo Anoxemia, Amnesia Rebirth, Bloodstained Rirtual of the Night, Butcher, Darkwood, Daymare 1998, DayZ, 2Dark, Dead Island Definitive Edition, Dead Rising 4, Observation, Outbreak Lost Hope, Outlast e Outlast 2, Predator Hunting Grounds, Pumpkin Jack, Plants vs Zombies Garden Warfare 2, Resident Evil Village, Resident Evil 7 Biohazard, Soma, The Dark Pictures Anthology Little Hope, The Evil Within e The Evil Within 2, Wasteland 3 e Wolfenstein II The New Colossus solamente per citarne alcuni.

La lista completa come detto sarà disponibile quando il PlayStation Store si aggiornerà anche nel nostro paese, gli sconti di Halloween proseguiranno fino all'inizio di novembre, avete dunque tutto il tempo per ricaricare il portafoglio, nei prossimi giorni troverete su queste pagine i consueti consigli per gli acquisti e le migliori occasioni per risparmiare con una selezione di giochi per PS4 e PS5 in vendita a prezzi scontati.