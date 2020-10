PlayStation Store: saldi di Halloween e nuova offerta della settimana

Sono ufficialmente partiti i saldi di Halloween sul PlayStation Store, con una selezione dei migliori giochi PS4 proposti a prezzo scontato fino al 3 novembre. Inoltre è disponibile ora anche la nuova offerta della settimana.

Sconti di Halloween PS4

Sono oltre 100 i giochi in offerta per Halloween, tra i tanti segnaliamo DOOM Eternal a 34.99 euro, Death Strading Edizione Digitale Deluxe a 39.99 euro, Mortal Shell a 25.49 euro, Bloodborne The Old Hunters a 9.99 euro, The Evil Within 2 a 19.99 euro, Watch Dogs 2 Gold Edition a 21.99 euro, The Order 1886 a 9.99 euro, Wolfenstein Alt History Collection a 53.99 euro, Devil May Cry HD Collection a 14.99 euro e Murder Soul Suspect a 1.99 euro, solamente per citarne alcuni.

Offerta della Settimana

NBA 2K21 è l'ultimo capitolo della famosissima serie campione di vendite NBA 2K e uno dei principali punti di riferimento nel panorama dei titoli sportivi su PlayStation 4. Grazie ai considerevoli miglioramenti apportati alle meccaniche di gioco, alla grafica, alle funzionalità online competitive e relative alla community nonchè alle numerose modalità di gioco, NBA 2K21 regala un'immersione unica nel suo genere in tutte le sfaccettature del basket e della cultura NBA.

Fino al 22 ottobre è possibile acquistare NBA 2K21 Standard Edition al prezzo di 48.99 euro invece di 69.99 euro con uno sconto del 30% sul prezzo di listino.