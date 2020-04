PlayStation Store: al via i saldi di primavera con sconti sui migliori giochi PS4

Sony ha annunciato l'avvio dei Saldi di Primavera sul PlayStation Store, con oltre 600 giochi PS4 in offerta con sconti fino al 50% sul costo di listino. La selezione include giochi AAA, AA, produzioni indipendenti, remake e remaster, una scelta davvero vasta con prezzi a partire da 4,99 euro.

I Saldi di Primavera sul PlayStation Store andranno avanti fino al 28 aprile ma Sony ha promesso un corposo aggiornamento a metà mese, tra i giochi in offerta troviamo Death Stranding, Star Wars Jedi Fallen Order, Dragon Ball Z Kakarot, Diablo III Eternal Collection, EA Sports FIFA 20, LEGO Jurassic World, Kingdom Hearts 3, La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra, Killzone Shadow Fall, Jump Force, NBA 2K20, No Man's Sky, Ni No Kuni 2 Il Destino di un Regno, The Surge 2, The Outer Worlds, Until Dawn e tanti altri ancora.

In sconto anche classici PS2 (compatibili con PS4) e giochi per PlayStation VR, nel momento in cui scriviamo la promozione non è ancora attiva sul PlayStation Store europeo e prenderà ufficialmente il via in tarda mattinata, i prezzi in euro non sono ancora noti, segnaliamo però che gli abbonati PlayStation Plus potranno ottenere una percentuale di sconto maggiore su alcuni titoli selezionati.