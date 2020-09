PlayStation Store: al via i saldi PSVR e nuova offerta della settimana

Come promesso, partono oggi gli sconti PlayStation VR sul PlayStation Store, con tante offerte dedicate ai migliori giochi in Realtà Virtuale, inoltre è disponibile ora anche la nuova Offerta della Settimana.

Sconti PSVR

Le offerte PlayStation VR andranno avanti fino al 24 settembre, tra gli oltre 100 giochi in promozione troviamo Farpoint a 9.99 euro, Firewall Zero Hour a 12.98 euro, Bravo Team a 9.89 euro, Moss a 11.99 euro, Everybody's Golf VR a 9.89 euro, Until Dawn Rush of Blood a 6.99 euro, Marvel's Iron Man VR Digital Deluxe Edition a 37.49 euro, Dèracinè a 9.89 euro e The Inpatient a 9.99 euro. La lista in realtà è molto più nutrita, trovate l'elenco completo dei saldi PSVR sul PlayStation Store, se siete in cerca di consigli per gli acquisti potete usare lo spazio commenti qui sotto.

Offerte della Settimana

Il gioco in evidenza della settimana è Resident Evil 3 di Capcom: la versione standard costa 29.99 euro (anzichè 59.99 euro, sconto del 50% sul prezzo di listino) mentre la Raccoon City Edition costa 44.79 euro invece di 79.99 euro, in questo caso con uno sconto pari al 44%. Questa edizione speciale include Resident Evil 3, Resident Evil 2 e l'esperienza multiplayer Resident Evil REsistance, include anche nell'edizione standard.