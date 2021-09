PlayStation Store, Saldi del Weekend sui giochi PS4 e PS5: c'è anche Ratchet & Clank

Sony ha salutato l'arrivo del nuovo fine settimana lanciando una nuova tornata dei Saldi del Weekend sul PlayStation Store, con sconti che interessano sia i giochi per PS4, sia alcuni recenti titoli lanciati su PS5: scopriamoli assieme!

I possessori della nuova console di casa Sony possono risparmiare sull'acquisto di giochi come Ratchet & Clank Rift Apart a 60,59 euro (invece di 79,99 euro) e Demon's Souls a 55,19 euro (anziché 79,99 euro), oltre che su una serie di titoli comprendenti entrambe le versioni per PS4 e PS5, come Marvel's Spider-Man Miles Morales a 40,19 euro (anziché 59,99 euro), Immortals Fenyx Rising a 30,09 euro (al posto di 69,99 euro) e Borderlands 3: Next Level Edition a 24,74 euro (invece di 74,99 euro).

Tra i giochi per PlayStation 4 a prezzo scontato non possiamo non segnalare Marvel Spider-Man a 19,99 euro (invece di 39,99 euro), il Pacchetto Grand Theft Auto V: Premium Edition + carta prepagata Great white shark a 19,79 euro (invece di 44,99 euro), Red Dead Redemption 2 Ultimate Edition a 34,99 euro (invece di 99,99 euro), Far Cry 3 Classic Edition a 8,99 euro (prezzo iniziale 29,99 euro), Far Cry 4 a 8,99 euro (al posto di di 29,99 euro) e il pacchetto Far Cry 5 + Far Cry New Dawn Complete Edition a 19,99 euro (anziché 99,99 euro).

I Saldi del Weekend del PlayStation Store rimarranno attivi fino alle 00:59 di martedì 7 settembre. Segnaliamo che sul negozio digitale di Sony sono disponibili anche diversi giochi PS4 a meno di 5 euro.