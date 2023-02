PlayStation Store: sali di livello con gli sconti PS4 e PS5, nuova offerta della settimana

Come ogni mercoledì, tornano gli sconti su PlayStation Store, oltre alla nuova offerta della settimana sono disponibili anche gli sconti della selezione sali di livello, con promozioni dedicate ai migliori giochi del catalogo PS4 e PS5.

Gli sconti sali di livello sono dedicati a DLC, espansioni e Season Pass, contenuti aggiuntivi per giochi di assoluto spessore come Assassin's Creed Odyssey, Dragon Ball Xenoverse 2, Marvel's Spider-Man, Assassin's Creed Valhalla, Snow Runner, Bloodborne, Assassin's Creed Origins, Mortal Kombat 11, Hot Wheels Unleashed, Naruto Ultimate Ninja Storm 4, Cities Skylines, NiOh 2, Ace Combat 7 e tanti altri.

Interessante anche l'offerta della settimana con NieR Automata Game of the YoRHa Edition a 17.99 euro (invece di 39.99 euro) e il DLC NieR Automata 3C3C1D119440927 a 4.99 euro invece di 9.99 euro, in entrambi i casi con uno sconto del 50% sul prezzo di listino.

Continuano anche le offerte sui migliori giochi PS4 e PS5 a meno di 20 euro e sopratutto i Doppi Sconti per gli abbonati PlayStation Plus, tutti gli iscritti possono godere di uno sconto raddoppiato su una selezione di videogiochi come FIFA 23, The Witcher 3 Wild Hunt, The Last of Us Parte 2, Gotham Knights, Need for Speed Unbound, Ghost of Tsushima Director's Cut, Far Cry 6 e GTA Online.