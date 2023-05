PlayStation Store, i più scaricati di aprile 2023: Star Wars Jedi Survivor domina su PS5

Attraverso le pagine del PlayStation Blog veniamo a scoprire quali sono stati i giochi più scaricati dal PlayStation Store per PS5 e PS4 nel corso di aprile 2023, un mese che ha visto uscite di spessore come Star Wars Jedi Survivor e Dead Island 2.

Ed è proprio l'ultima fatica di Electronic Arts e Respawn Entertainment, disponibile dallo scorso 28 aprile, a dominare le classifiche di download dal PS Store: sia negli Stati Uniti/Canada che in Europa, infatti, Star Wars Jedi Survivor si è rivelato il gioco di maggior successo, superando in entrambi i casi la concorrenza di Dead Island 2 che si piazza comunque in seconda posizione. Al terzo posto in Nordamerica troviamo MLB The Show 23, mentre nel Vecchio Continente è Grand Theft Auto V a chiudere il podio. Dopo aver letto la nostra recensione di Star Wars Jedi Survivor e scoperto i motivi per cui si merita questo successo, ecco di seguito le Top 10 complete:

PS5 - USA e Canada

Star Wars Jedi Survivor Dead Island 2 MLB The Show 23 Grand Theft Auto V NBA 2K23 Call of Duty Modern Warfare II Resident Evil 4 Remake EA Sports PGA Tour Hogwarts Legacy FIFA 23

PS5 - Europa

Star Wars Jedi Survivor Dead Island 2 Grand Theft Auto V FIFA 23 Call of Duty Modern Warfare II NBA 2K23 Hogwarts Legacy Resident Evil 4 Remake Far Cry 6 Dredge

Per quanto riguarda invece PS4, in entrambi i territori è The Last of Us Parte II ad occupare il primo posto dei titoli più scaricati dallo store targato Sony. In Nordamerica in seconda e terza posizione troviamo rispettivamente Minecraft ed NBA 2K23, mentre in Europa ci sono FIFA 23 e Minecraft a completare il podio.

Spazio anche a PlayStation VR2: il pubblico americano e canadese premia Creed Rise to Glory Championship Edition come gioco per PS VR2 con il maggior numero di download, mentre i giocatori europei si sono buttati in massa su Pavlov. Infine, per quanto riguarda l'originale PlayStation VR, in entrambi i casi emerge al primo posto Beat Saber.