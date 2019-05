PlayStation Store: gli sconti 100% Digitale sono attivi anche in Europa

Dopo essere stati lanciati in Nord America lo scorso weekend, gli sconti Totally Digital arrivano ora finalmente in Europa, disponibili sul PlayStation Store sotto il banner Sconti 100% Digitale.

In questa categoria rientrano quei titoli pubblicati esclusivamente in formato digitale, tra i giochi in offerta troviamo Hellblade Senua's Sacrifice a 14.99 euro, Firewatch a 4.99 euro, Slime Rancher a 9.99, Dead Cells a 15.99, INSIDE a 6.99 euro, Observer a 8.99 euro, Life is Strange Before the Storm Deluxe Edition a 7.49 euro, Child of Light a 7.49 euro, The Messenger a 13.99 euro, How to Survive 2 a 4.99 euro, Dead Nation Apocalypse Edition a 3.99 euro, Vane a 14.73 euro, Alienation a 6.99 euro, Flower a 2.99 euro e Shadow Warrior a 6.99 euro, solamente per citarne alcuni.

Gli sconti della serie 100% Digitale andranno avanti per tutto il mese corrente insieme ai Saldi di Maggio e alle offerte giochi a meno di 20 e 10 euro. Per l'elenco completo dei giochi in offerta vi rimandiamo al PlayStation Store.