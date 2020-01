PlayStation Store: al via gli sconti 100% Digitale con tanti giochi PS4 e PSVR in offerta

Partono oggi sul PlayStation Store gli sconti della serie 100% Digitale con offerte sui migliori giochi per PlayStation 4 e PlayStation VR disponibili unicamente in formato digitale. Una selezione composta da 300 titoli in vendita con prezzi a partire da 3,99 euro.

Tra i giochi giochi in offerta citiamo Arizona Sunshine a 13.59 euro, Dead Cells a 16.99 euro, Firewatch a 3.99 euro, Hellblade Senua's Sacrifice a 14.99 euro, Arise A Simple Story a 15.99 euro e INSIDE a 7.99 euro, solamente per citarne alcuni. E ancora Octodad Deadliest Catch, Watch Remains of Edith Finch, Life is Strange Before the Storm Stagione Completa (tutti gli episodi), Sayonara Wild Hearts, Serial Cleaner, Darkest Dungeon, Beach Buggy Racing, Power Rangers Battle for the Grid, Layers of Fear e tanti altri ancora, trovate la lista completa sulle pagine del PlayStation Store.

Le offerte non riguardano solamente i giochi per PlayStation 4 ma anche titoli per PSVR e PlayStation Vita, in totale sono ben 300 i prodotti in vendita a prezzo scontato fino al 6 febbraio, troverete sicuramente il gioco giusto per voi ad un prezzo estremamente contenuto.

Avete già deciso cosa comprare? Potete dare i vostri consigli e suggerimenti ai lettori nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.