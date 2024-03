PlayStation Store Sconti: 3 giochi a meno di 5€ da recuperare a Pasqua

Assecondate l'atmosfera festiva e celebrate la Pasqua approfittando degli Sconti di Primavera del PlayStation Store, i quali propongono centinaia e centinaia di videogiochi in offerta. Come dite, non riuscite a decidervi? Niente paura, ci pensiamo noi a consigliarvi tre bei giochi tenendo un occhio di riguardo per il vostro portafoglio.

Gris per PS4 e PS5 a 3,74 euro

Dietro alla pregevole direzione artistica e ai rilassanti acquarelli di Gris si cela una delle produzioni più profonde e introspettive degli ultimi anni. L'opera prima degli spagnoli di Nomada Studio (ora al lavoro su Neva, un altro gioco da tenere d'occhio) riflette sul delicato e impervio processo di elaborazione del dolore raccontando la storia dell'omonima protagonista, una giovane scossa da un avvenimento terribile. Durante l'avventura, che scorre con meccaniche platform ed enigmi tutto sommato basilari, dovrete aiutarla a trovare la forza necessaria per crescere emotivamente e imparare a vedere il mondo in maniera differente. Sarete catapultati in una dimensione fatta di simboli e allusioni oniriche nella quale non viene pronunciata neppure una parola e il compito di veicolare le emozioni viene lasciato, con successo, all'espressività della protagonista, ai paesaggi acquarellati e all'accompagnamento musicale.

Metro Exodus per PS4 e PS5 a 4,49 euro

Se per per qualche ragione vi siete lasciati sfuggire Metro Exodus in tutti questi anni, allora è giunto il momento di rimediare. Conservando gli elementi che hanno fatto la fortuna della serie d'appartenenza - il riuscito mix tra narrazione, sparatorie in prima persona, sopravvivenza e furtività - Metro Exodus apre le porte di un open world nel quale il viaggio di Artyom è scandito dall'incedere delle stagioni, il ciclo giorno/notte e un gameplay di tipo non lineare. Inoltre, nonostante gli anni che si porta sulle spalle, Metro Exodus è ancora un gran bel vedere, anche grazie ad una patch per PS5 con risoluzione 4K, framerate a 60fps, tempi di caricamento ridotti e pieno supporto al Ray Tracing. Non a caso lo abbiamo inserito nella lista degli FPS con luna grafica super.

Inside per PS4 a 4,99 euro

Lo sappiamo, neppure Inside ha la tipica atmosfera pasquale, ma volete mica perdere l'occasione di recuperare uno dei capolavori indiscussi dell'ultima decade? Sviluppato dagli autori di Limbo, dura al massimo 3 o 4 ore ma vi assicuriamo che vi segnerà l'animo in maniera imperitura. Volendo fare i didascalici, diremmo che Inside è un platform a scorrimento orizzontale con degli enigmi di tipo ambientale, ma saremmo riduttivi. L'opera di Playdead è soprattutto un'esperienza oscura e agghiacciante in grado di penetrare e turbare l'animo umano, fondendo in maniera coerente narrazione, gameplay e direzione artistica. Non vi anticipiamo null'altro, prendetelo ad occhi chiusi.

Su Nintendo eShop Carta regalo 15€ è uno dei più venduti di oggi.