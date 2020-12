Sconti PlayStation Store: 5 giochi a meno di 3 euro per il massimo risparmio

Sul PlayStation Store è sempre possibile fare dei grandi affari, anche adesso che sono attivi i Saldi di gennaio sui giochi PlayStation 4 e PS5. Ci sono centinaia e centinaia di sconti, e spulciando bene tra le pieghe del catalogo ci siamo imbattuti in alcuni titoli di ottima fattura venduti a prezzo davvero stracciato.

Vi è venuta un'incredibile voglia di giocare durante le vacanze, ma siete rimasti con due spicci dopo aver fatto i regali di Natale ai vostri cari? Non temete, abbiamo quello che fa al caso vostro. Sul PlayStation Store potete acquistare alcuni ottimi giochi per PS4 spendendo meno di tre euro: ad esempio, ci sono gli ottimi horror di Frictional Games SOMA e Amnesia Collection, venduti ad appena 2,84 euro l'uno. Se non avete voglia di saltare dalla sedia, potete optare per il GDR open world Cat Quest, venduto a 2,59 euro, oppure per Guacamelee! Super Turbo Championship Edition, proposto a 2,79 euro. E poi ancora: TowerFall Ascension a 2,59 euro, Hotline Miami a 2,49 euro, Octodad: Dadliest Catch a 2,79 euro, Strider a 2,99 euro, Sherlock Holmes: The Devil's Daughter a 2,99 euro, Onrush a 2,49 euro e Surgeon Simulator: Anniversary Edition a soli 1,59 euro!

Come avete visto, giocare tanto spendendo pochissimo è più che possibile. Tutti gli sconti sopra riportati rimarranno disponibili fino al 20 gennaio. L'unica eccezione è rappresentata da Strider, che scade il 9 gennaio.