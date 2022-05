PlayStation Store Sconti: 5 giochi da comprare in offerta a meno di 3 euro

Vi è rimasto qualche spicciolo nel portafoglio del PlayStation Store e non sapete cosa farvene? Non lasciateli lì a marcire, investiteli piuttosto comprando uno di questi ottimi giochi a prezzo stracciato!

Grazie agli sconti del PlayStation Store è possibile acquistare una serie di ottimi titoli spendendo meno di 3 euro. Qualche esempio? Tanto per cominciare c'è Reus - Deluxe Edition, un god game nel quale siete chiamati a controllare dei potenti giganti per plasmare le montagne, le foreste e gli oceani di un pianeta. Al prezzo di 2,99 euro c'è invece Never Alone (Kisima Ingitchuna), una toccante avventura a scorrimento orizzontale ambientata in Alaska. La protagonista è una fanciulla che, in compagnia della sua volpa, dovrà affrontare un insidioso viaggio risolvendo rompicapi e affrontando le sfide degli ambienti artici, come il vento e il freddo.

A chi ha voglia di qualcosa di paranormale consigliamo invece Murdered Soul Suspect a 1,99 euro, un'avventura investigativa investigativa nella quale il protagonista deve risolvere il suo stesso omicidio muovendo tra le vie della tenebrosa città di Salem. E poi ancora Worms Rumble a 2,99 euro, che vede i vermi più pericolosi del mondo dei videogiochi darsele di santa ragione in tre dimensioni e in tempo reale, e Wasteland 2: Director's Cut, versione definitiva di uno dei migliori videogiochi di ruolo turn-based e party based ad ambientazione post-apocalittica.