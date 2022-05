PlayStation Store: sconti fino al 60% per i Days of Play e nuova offerta della settimana

I Days of Play di Sony si estendono anche al PlayStation Store con sconti fino al 60% su una vasta gamma di giochi per PS4 e PS5, in totale sono oltre 1.000 i giochi in sconto e non manca la nuova offerta della settimana. Siete pronti per scoprire tutte le nuove promozioni PlayStation di fine maggio?

Gli sconti Days of Play su PlayStation Store coinvolgono anche titoli recentissimi, ad esempio Dying Light 2 Stay Human costa 55.99 euro, LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker è in sconto a 47.99 euro e WWE 2K22 costa 48.99 euro, ma ci sono anche Ratchet & Clank Rift Apart a 49.95 euro, WWE 2K22 a 17.49 euro, Cyberpunk 2077 a 24.99 euro, Far Cry 6 a 27.99 euro e Red Dead Redemption 2 a 23.99 euro. E ancora, Batman Arkham Collection a 17.99 euro, Assassin's Creed Odyssey Deluxe Edition a 21.24 euro, Call of Duty Modern Warfare a 34.99 euro e Resident Evil Village a 30,09 euro.

L'elenco è sterminato e include migliaia di giochi per PS4 e PS5 in sconto fino all'8 giugno, vi segnaliamo inoltre anche la nuova offerta della settimana: parliamo di GRID Legends in sconto a 34.99 euro con un risparmio del 50% sul prezzo di listino, sconto valido fino al 2 giugno.