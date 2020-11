PlayStation Store: sconti fino al 75% sui migliori giochi indie per PS4

Dopo aver presentato l'offerta Il Pianeta degli Sconti, Sony lancia ora la nuova iniziativa PlayStation Indies: i migliori giochi indipendenti per PS4 scontati fino al 75% sul PlayStation Store, fino al 21 novembre.

Tra i giochi in offerta troviamo Superhot Mind Control Delete a 14.99 euro, My Friend Pedro a 11.99 euro, Frostpunk Console Edition a 14.99 euro, Hotshot Racing a 10.99 euro, Superhot VR a 14.99 euro, Ashen a 19.99 euro, The Shadow Warrior Collection a 14.99 euro, Undertale a 8.99 euro, Don't Starve Together Console Edition a 5.99 euro, Neon Abyss a 14.99 euro, Cat Quest II a 8.99 euro, Dead Cells The Bad Seed Bundle a 18.08 euro, Ty The Tasmanian Tiger HD a 18.89 euro, Daymare 1998 a 20.99 euro, Maid of Sker a 17.49 euro, Surviving Mars First Colony Edition a 19.49 euro, Shadow Tactics Blades of the Shogun a 4.99 euro e Abzu a 7,99 euro.

Questa è in realtà solamente una minima parte dei giochi PlayStation Indies in offerta, la promozione include centinaia e centinaia di videogiochi indipendenti a prezzo scontato, tutti da scoprire sul PlayStation Store. E non dimenticate di dare uno sguardo alla nuova offerta della settimana su un gioco PS4 recentissimo... buon shopping!