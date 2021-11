PlayStation Store Sconti: i migliori giochi da comprare a meno di 3 euro

Spulciando le pagine del PlayStation Store, sul quale sono disponibili molteplici iniziative promozionali, abbiamo scovato un bel po' di ottimi giochi in vendita a prezzi stracciati che non superano la soglia psicologica dei 3 euro. Ecco a voi le nostre proposte!

Innanzitutto, se non l'avete mai cominciata, vi consigliamo di immergervi nella saga di Metro basata sui romanzi di Dmitry Glukhovsky acquistando Metro 2033 Redux a soli 2,99 euro: il gioco è altamente consigliato a tutti gli amanti delle atmosfere tenebrose e degli sparatutto in prima persona basati sulla narrativa. Se state cercando una sana dose di divertimento spensierato allora vi consigliamo Goat Simulator a 2,49 euro (in cui dovete seminare distruzione vestendo i panni di una capra), Surgeon Simulator: Anniversary Edition a 2,19 euro (maldestro e impacciato gioco di simulazione chirurgica) e I Am Bread a 2,59 euro (per vivere l'epico viaggio di una fetta di pane per diventare toast).

Se siete alla ricerca di un gioco di rally allora vi consigliamo di dare una possibilità a Gravel a 2,99 euro, sviluppato dagli italiani di Milestone. Allo stesso prezzo di 2,99 euro ci sono anche Tomb Raider: Definitive Edition (il primo capitolo della storia delle origini di Lara Croft) e Lords of the Fallen (un discreto soulslike utile per ammazzare l'attesa per Elden Ring).

Potete consultare la lista completa degli sconti dirigendovi sulla pagina delle promozione del PlayStation Store. Se avete dei consigli, non esitate a condividerli con la nostra community scrivendoci un commento. Già che ci siete, date anche un'occhiata ai nostri consigli per gli acquisti in merito di giochi retrò.