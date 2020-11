PlayStation Store: al via gli sconti del Black Friday sui giochi più belli per PS4 e PS5

Centinaia di giochi a prezzo scontato per il Black Friday sul PlayStation Store! Anche quest'anno Sony festeggia il Venerdì Nero con una serie di offerte speciali sui giochi digitali per PS4 e PS5, promozione valida fino al primo dicembre.

Giochi PS5 offerte

Sul PlayStation Store trovano spazio alcuni giochi PS4 con upgrade a PS5 scontati, nonchè alcuni giochi per PlayStation 5 a prezzo ridotto. Da citare ad esempio Watch Dogs Legion a 45.49 euro, Borderlands 3 a 19.59 euro, Maneater a 25.99 euro e FIFA 21 Beckham Edition a 39.49 euro, senza dimenticare No Man's Sky a 24,99 euro.

Giochi PS4 in sconto

Per quanto riguarda i giochi per PlayStation 4 la scelta è molto vasta e include ad esempio Ghost of Tsushima a 49.69 euro, Marvel's Avengers a 34.99 euro, Crash Bandicoot 4 It's About Time a 45.49 euro, FIFA 21 Champions Edition a 39.59 euro, The Last Of Us Parte 2 a 39.89 euro, DOOM Eternal a 23.90 euro, Star Wars Squadrons a 24.79 euro e NBA 2K21 a 34,99 euro.

Sul PlayStation Store trovate la sezione dedicata agli sconti del Black Friday con tante categorie da visitare, tra cui giochi multiplayer e giochi più venduti, così da facilitare la ricerca. Avete già deciso cosa comprare?