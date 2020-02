PlayStation Store: sconti classici PS4 e nuovi giochi a meno di 20 e 10 euro

Oltre alla nuova Offerta della Settimana sul PlayStation Store è partita una ondata di saldi con sconti sui migliori giochi per PlayStation 4 e una valanga di titoli proposti a meno di 20 e 10 euro, solo per un periodo limitato.

Selezioni Essenziali

In questa categoria rientrano quei giochi classici ed essenziali che non possono assolutamente mancare nella ludoteca di un possessore di PlayStation 4. Da GTA V Premium Edition a Star Wars Battlefront 2, passando per Days Gone, The Witcher 3 Wild Hunt Game of the Year Edition, eFootball PES 2020, Uncharted 4 Fine di un Ladro, Call of Duty Black Ops 4, Borderlands 3 e tanti altri ancora.

Giochi PS4 a meno di 10 euro

Da Tomb Raider a DOOM passando per Mad Max, Battlefield 4 Premium Edition, Sniper Elite 3, Lords of the Fallen, NBA 2K Playgrounds 2, Killing Floor Incursion, SUPERHOT, questi sono solo alcuni dei giochi PlayStation 4 in vendita a meno di 10 euro.

Sconti PS4 giochi a meno di 20 euro

Altra categoria molto ricca che include giochi come A Plague Tale Innocence, Batman Arkham Knight, Mafia III Deluxe Edition, Watch Dogs 2, Raw Data per PlayStation VR, OnRush, AO International Tennis e WWE 2K20.

Tutte le offerte del PlayStation Store sono valide fino al 5 marzo compreso, tranne l'Offerta della Settimana che terminerà il 27 febbraio.