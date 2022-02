PlayStation Store: sconti su DLC ed espansioni e nuova offerta della settimana

Come ogni mercoledì il PlayStation Store si aggiorna con nuovi contenuti e tornano anche gli sconti, questa volta dedicati a DLC, espansioni e contenuti post lancio. Al via anche la nuova offerta della settimana su un gioco per PS4 e PS5.

Con le nuove offerte del PlayStation Store è possibile risparmiare fino al 50% sui DLC, tra gli add-on in sconto troviamo vari pacchetti di Fortnite, il DLC La città che non dorme mai per Marvel's Spider-Man, Season Pass per giochi come Assassin's Creed Syndicate, Call of Duty Modern Warfare, Fallout 4, Hitman 3, Far Cry 6, Lost Judgment, Wreckfest, Darksiders 3, Dying Light, Desperados 3 e The Crew.

L'offerta della settimana riguarda Battlefield 2042 per PS4 e PS5 a prezzo scontato, la versione standard per PS4 costa 41.99 euro, mentre la versione PS4/PS5 ha un prezzo di 51.99 euro, la Gold Edition costa 74.99 euro mentre la Ultimate Edition costa 95.99 euro, entrambe in versione compatibile sia con PS4 che con PS5.

Sul PlayStation Store proseguono ancora per poche ore le offerte Le scelte dei critici sui giochi più acclamati, inoltre viene messa in evidenza una sezione con giochi a meno di 15 euro, fascia interessante che vi permetterà di acquistare titoli indie, AA e AAA a prezzo ridotto.