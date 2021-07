PlayStation Store: sconti estivi al via, FIFA 21 e centinaia di altri giochi in offerta

Come promesso, Sony ha lanciato i saldi estivi sul PlayStation Store con centinaia di giochi per PS4, PS5 e PSVR in offerta fino al 4 agosto. Tra i giochi in promozione troviamo FIFA 21, Hitman 3, Yakuza Like A Dragon, Mass Effect Legendary Edition e tanti altri.

Di seguito vi proponiamo alcuni dei giochi in offerta ma la lista è sterminata e include tantissimi altri prodotti per tutte le console Sony, restiamo inoltre in attesa di scoprire il protagonista della nuova offerta della settimana.

PlayStation Store sconti estivi

Assassin's Creed Odyssey

Assassin’s Creed Odyssey Gold Edition

Assassin’s Creed Origins

Assassin’s Creed Origins Gold Edition

Assassin’s Creed Triple Pack Black Flag, Unity, Syndicate

Crash Bandicoot 4 It’s About Time

Dark Souls II Scholar of the First Sin

Dark Souls III

Dark Souls III Ashes of Ariandel

Dark Souls III Deluxe Edition

Dark Souls III Season Pass

Dark Souls III The Ringed City

Dark Souls: Remastered

DIRT 5 PS4 & PS5

DIRT 5 Year One Upgrade

DIRT 5 Year One Edition PS4 & PS5

Disco Elysium The Final Cut

FIFA 21 Standard Edition PS4 & PS5

Final Fantasy IX Digital Edition

Final Fantasy X/X-2 HD Remaster

Final Fantasy XII The Zodiac Age

Final Fantasty XIV Online Complete Edition

Final Fantasy XIV Shadowbringers

Final Fantasy XV Episode Ardyn

Final Fantasy XV Episode Gladiolus

Final Fantasy XV Episode Ignis

Final Fantasy XV Episode Prompto

Final Fantasy XV Royal Edition

Final Fantasy XV Royal Pack

Final Fantasy XV Season Pass

Final Fantasy XV Multiplayer Comrades

Final Fantasy XV Pocket Edition HD

Mortal Kombat 11 Ultimate PS4 & PS5

Mortal Kombat 11 Ultimate Add-On Bundle

Red Dead Redemption 2

Trovate la lista completa dei giochi in offerta sul PlayStation Store con i relativi prezzi aggiornati ed eventuali offerte aggiuntive esclusive per gli abbonati PlayStation Plus. Avete già deciso cosa comprare?