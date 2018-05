PlayStation Store: sconti fino al 60% sui giochi PS4, Skyrim è l'Offerta della Settimana

Come ogni mercoledì il PlayStation Store si aggiorna con tante nuove offerte: sono ora online gli sconti sui migliori giochi PlayStation 4, in vendita con prezzi ridotti fino al 60% sul costo di listino.

Giochi PS4 in Offerta

Tra i videogiochi PS4 in promozione troviamo Injustice 2, La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra, Pro Evolution Soccer 2018, Surviving Mars, BioShock The Collection, F1 2017, DiRT 4, Tom Clancy's The Division, Dishonored La Morte dell'Esterno, Steep, X-COM 2, The Crew Ultimate Edition e Gravel, solamente per citarne alcuni. I giochi in offerta sono scontati fino al 60%, con sconti ulteriori per gli abbonati PlayStation Plus.

Offerta della Settimana

La nuova Offerta della Settimana è relativa a The Elder Scrolls V Skyrim: la Special Edition del gioco Bethesda è in vendita a 19.99 euro (anzichè 59.99 euro) mentre The Elder Scrolls V Skyrim VR costa 29.99 euro anzichè 69.99 euro, offerta valida fino al 31 maggio 2018.