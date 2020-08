PlayStation Store: sconti Gemme Nascoste e nuova offerta della settimana

Come ogni mercoledì, Sony aggiorna il PlayStation Store con nuove promozioni: oltre all'offerta della settimana debuttano oggi anche le offerte della serie Gemme Nascoste, che includono titoli AAA, AA e giochi indie in sconto sul PSN.

Tra i tanti giochi in offerta segnaliamo MediEvil a 14.99 euro, Outlast a 3.79 euro, Little Nightmares a 4.99 euro, Amnesia Collection a 2.84 euro, The Last Of Us Left Behind a 4.99 euro, Toki a 4.99 euro, Get Even a 7.49 euro, The Surge Augmented Edition a 7.49 euro, PaRappa The Rapper Remastered a 7.04 euro e Journey a 4.94 euro, la lista include oltre 700 giochi ed è visibile sul PlayStation Store, le offerte sono valide fino al 10 settembre.

Offerta della Settimana

Fino al 3 settembre è possibile acquistare A Way Out di Electronic Arts a 7.49 euro invece di 29.99 euro, con uno sconto pari al 75% sul prezzo di listino e un ulteriore risparmio del 25% per gli abbonati EA Access.

Dagli autori di Brothers A Tale of Two Sons arriva A Way Out, un'avventura esclusivamente co-op in cui interpretare il ruolo di due detenuti pronti a tentare un'audace fuga dal carcere.

Quella che inizia come un'emozionante evasione, rapidamente si trasforma in un'avventura umana imprevedibile, assolutamente unica nel panorama dei videogiochi. A Way Out è un'esperienza che va giocata da due utenti. Ogni giocatore controlla uno dei protagonisti, Leo e Vincent, improbabili alleati allo scopo di evadere di prigione e riprendersi la libertà.