PlayStation Store: al via gli sconti di gennaio, anche Elden Ring in offerta

Sono iniziati gli sconti di gennaio su PlayStation Store con centinaia di giochi per PS4, PS5 e PSVR scontati fino al 75%, tra i giochi in sconto anche Elden Ring, Call of Duty Modern Warfare 2 e FIFA 23. Niente male, vero?

Elden Ring è scontato del 30% mentre è possibile risparmiare il 20% su Call of Duty Modern Warfare 2 e persino il 40% di sconto su FIFA 23 ma il catalogo è vastissimo e tra gli altri giochi scontati troviamo The Last of Us Parte 2 a 9.99 euro, It Takes Two a 15.99 euro, Hades a 16.74 euro e Resident Evil Village a 19,99 euro.

E ancora The Witcher 3 Wild Hunt a 17.99 euro, A Way Out a 5.99 euro, Red Dead Redemption a 19.97 euro, WWE 2K22 a 19.59 euro, Mortal Kombat 11 Ultimate Edition a 17.99 euro e Borderlands 3 a 10,49 euro.

Non vi bastano? Su PlayStation Store trovate a prezzo ridotto anche Cuphead, Diablo II Resurrected, Hot Wheels Unleashed, Cult of the Lamb, Dark Souls Remastered e Mafia Definitive Edition ma l'elenco è sterminato e per tutti gli sconti vi rimandiamo alla pagina delle offerte di gennaio del PlayStation Store. Gli sconti sono attivi da oggi e termineranno il 7 gennaio, subito dopo le festività natalizie.